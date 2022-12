Grande festa sulle tribune dello stadio Al Thumama di Doha, in Marocco e in giro per l’Europa, con tanti tifosi della nazionale allenata da Regragui scesi in strada per festeggiare la qualificazione agli ottavi di finale dei Mondiali in Qatar.

Dopo la vittoria per 2-1 contro il Canada, decisiva per il primo posto nel girone F, si è scatenato l’entusiasmo dei tifosi marocchini anche in diverse città italiane, con canti, bandiere e scene di gioia incontenibile. Come testimoniano diversi video diffusi sui social, a Milano è stato “preso d’assalto” corso Buenos Aires, dove si sono riversati centinaia di tifosi in festa tra caroselli, bandiere, fumogeni e fuochi d’artificio

video Instagram/Milanobelladadio