“Se avete sbagliato quattro anni fa non arrampicatevi sugli specchi, chiedete scusa e ripartite, anziché continuare a fare quello che avete fatto in queste ore, cari amici dei Cinque stelle”. Così il leader di Italia viva, Matteo Renzi, è andato all’attacco di Conte e del Movimento nel suo intervento in Aula al Senato dopo l’informativa del ministro Musumeci sulla tragedia di Ischia. “Quattro anni fa – sottolinea – quest’aula ha discusso del condono e dell’abusivismo edilizio a Ischia”. “Quel provvedimento di legge – prosegue Renzi – è portato dal governo guidato da Giuseppe Conte, vicepremier Luigi di Maio, vicepremier Matteo Salvini, aveva un articolo 25 che si chiamava ‘procedure di condono’ che non c’entrava niente col decreto legge Genova. Non si volle togliere quel riferimento al condono di Ischia e oggi c’è chi dice che quello non è un condono”.