La visita era cominciata in salita, con Macron che attaccava gli incentivi previsti dalla legge anti-inflazione Usa (Inflation Reduction Act) al settore delle rinnovabili. Provvedimenti che rischiano di innescare una guerra commerciale per l’Europa. Ma a stemperare la tensione dell’incontro previsto per oggi tra i due presidenti compare una foto su Twitter, che li ritrae a tavola insieme insieme alle rispettive consorti, Brigitte e Jill. “Stiamo dando il benvenuto ad alcuni amici venuti in città”, ha twittato il capo della Casa Bianca. Le due coppie presidenziali sono immortalate al termine della cena ‘informale’ nel lussuoso ristorante italiano ‘Fiola Mare’ a Georgetown, elegante quartiere di Washington. I due presidenti – da un lato del tavolo – sono intenti a consumare il dessert, mentre le signore – dall’altro – sorridono.

Welcoming some friends to town. pic.twitter.com/n3rbqR98xB — President Biden (@POTUS) December 1, 2022



A cena finita, le prime ad uscire sono state le first lady, che si sono mostrate a loro agio e distese. Poi i presidenti, con Macron che è apparso parlare in modo animato. I due però non hanno risposto alle domande dei giornalisti che li aspettavano all’uscita ed hanno chiesto se avessero “risolto le differenze sui sussidi” che poco prima Macron, parlando durante una colazione a Capitol Hiil, aveva definito appunto “super aggressivi nei confronti delle nostre imprese“, visto che favoriscono i prodotti made in Usa. Macron ha inoltre avvertito del “rischio” che “Europa e Francia diventino una sorta di variabile” nella rivalità tra Stati Uniti e Cina. “Il rischio è che, di fronte alle sfide, gli Stati Uniti guardino prima agli Stati Uniti, ed è normale, e poi alla rivalità con la Cina, e, in un certo senso, che Europa e Francia diventino una sorta di variabile”, ha dichiarato, e in un discorso all’ambasciata francese a Washington, ha aggiunto di “aver detto con grande franchezza e amicizia ai deputati americani che quanto è accaduto negli ultimi mesi è una sfida per la Francia. “Le scelte fatte, di cui condivido gli obiettivi, in particolare l’Inflation Reduction Act, frammenteranno l’Occidente“. Parlando alla comunità francese presso l’ambasciata di Francia, ha poi chiesto di “cercare insieme di essere all’altezza di ciò che la Storia ha suggellato tra di noi, un’alleanza più forte di qualsiasi altra cosa”, sottolineando che la sua seconda visita di Stato negli Usa, dopo quella del 2018 dove incontrò Trump, “dimostra la forza, il legame tra Stati Uniti e Francia“. Per Macron “l’alleanza tra Francia e Stati Uniti è più forte di tutto”. Un concetto ribadito a poche ora dal bilaterale con Joe Biden alla Casa Bianca, dove Ucraina, gas e Inflation Reduction Act saranno al centro dell’incontro. La conferenza stampa al termine dei colloqui è prevista alle 11.45 ora locale. le 17.45 in Italia.