È morto Davide Rebellin, il campione di ciclismo 51enne, medaglia d’argento alle Olimpiadi di Pechino 2008. È stato travolto e ucciso da un camion oggi, 30 novembre, poco prima di mezzogiorno, mentre si allenava lungo la Regionale 11, a Montebello Vicentino, in provincia di Vicenza. Si cerca l’autista che, dopo l’incidente, ha proseguito la sua corsa, allontanandosi. Secondo la prima ricostruzione, potrebbe non essersi accorto di nulla: il mezzo pesante, nell’uscire dallo svincolo, ha colpito e travolto Rebellin.

Sul posto è intervenuto il Suem 118, ma il medico non ha potuto fare altro che constare il decesso. I carabinieri sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell’incidente e rintracciare il camionista. Il campione vicentino, dopo 30 anni di professionismo, aveva chiuso la propria carriera poco più di un mese fa, con la partecipazione alla Veneto Classic.

La morte di Rebellin riporta alla mente un’altra tragedia simile nel mondo del ciclismo: la scomparsa di Michele Scarponi, vincitore del Giro d’Italia 2011. L’atleta azzurro fu investito da un furgone a Filottrano, in provincia di Ancona, la mattina del 22 aprile del 2017. Come Rebellin, anche Scarponi ha perso la vita mentre si stava allenando in bicicletta.