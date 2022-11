La pagina Ischitanpost ha diffuso sui social un video che mostra la forza la forza della frana che ha devastato Ischia. In pochi secondi trascina e porta via tutto quello che trova sul suo percorso. Un’auto bianca parcheggiata, si vede nelle immagini riprese da alcune telecamere di sicurezza, viene spostata dall’onda di fango in meno di un minuto.