Il 23 novembre le forze israeliane hanno demolito usando i bulldozer una scuola elementare nell’area di Masafer Yatta, vicino a Hebron, nei territori palestinesi. Secondo Israele, che ha consegnato l”avviso di demolizione meno di una settimana prima, l’edificio si trovava in una zona militare. Costruita grazie a donatori internazionali nell’ottobre, la Ifsey elementary school ospitava 23 alunni e tre insegnanti, che sono stati obbligati ad abbandonare l’istituto. Prima della realizzazione dell’Isfey i bambini erano costretti a percorrere chilometri per ricevere un’istruzione. La demolizione è stata condannata dall’Unione Europea, che si è detta “fortemente allarmata” dalle misure israeliane: “Il diritto all’istruzione dei bambini palestinesi deve essere rispettato”. Il video della demolizione è stato condiviso su twitter anche da Bobo Craxi, che ha fatto notare come l’istituto sia stato realizzato anche con fondi della cooperazione italiana

il video è di B’TSELEM, Centro d’informazione israeliano che dal 1989 si batte per il rispetto dei diritti umani nei territori occupati