Nel corso dell’ultima puntata di Propaganda Live, in onda su La7 tutti i venerdì, il conduttore Diego Bianchi ha voluto dire la sua sul caso di Aboubakar Soumahoro, l’ex sindacalista e oggi parlamentare eletto con Versi-Sinistra italiana finito nella bufera politica per le accuse alla cooperativa della suocera. Soumahoro infatti è un volto molto conosciuto dal pubblico di Zoro: in passato è stato spesso ospite in studio o protagonista dei servizi della trasmissione. “In generale, anche da parte nostra, c’è stata una sottovalutazione di tutte le voci che arrivavano” ha detto Bianchi, ricostruendo in breve la storia di Soumahoro, dall’attività di sindacalista dei braccianti all’incontro con i leader della sinistra e persino con Papa Francesco. “Ovviamente deve chiarire. Noi siamo incazzati più di tutti. Non siamo in imbarazzo, siamo amareggiati con lui. Ma quelli che ci rimetteranno più di tutti sono quelli che portano avanti le lotte che lui ha rappresentato. Sono loro il vero bersaglio dell’accanimento su Soumahoro”