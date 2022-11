“Tua moglie vuole un regalo per Natale? Basta creme, comprale un vibratore”. Sara Blake Cheek non è una sprovveduta, né una novellina di OnlyFans. Anzi: è stata una delle prime sulla piattaforma e da lì è decollata la sua carriera di ragazza da copertina, finita anche su Playboy. Ma l’ultima strategia per alimentare la curiosità dei suoi seguaci è questa. Si fa chiamare “aiutante birichina di Babbo Natale” e dispensa consigli sui doni da impacchettare sotto l’albero per la propria partner. Con una finalità: evitare i regali più banali e mettere un po’ di sprint al rapporto, con qualche tocco di luci rosse. Lo racconta lei stessa in un’intervista al Daily Star. Partendo da un presupposto: tanti uomini sono in difficoltà quando devono fare un cadeau alla loro compagna. “Ho pubblicato – racconta – un post in cui spiegavo che a Natale le donne non vogliono set di lozioni per il corpo. Mi sono ritrovata invasa di messaggi di persone che chiedevano consigli su cosa regalare”.

Ovviamente Sara ha messo a frutto questa opportunità. Anche stavolta, ci guadagna. “Mi pagano come personal shopper. Mi dicono tutti i dettagli di ciò che piace alle loro donne e a cui sono interessate e io vado a fare shopping al posto loro”. I regali consigliati? “Suggerisco ai miei seguaci: comprale un vibratore telecomandato che tu puoi controllare a distanza”. Il secondo consiglio è meno originale: “Compra la tua lingerie preferita, quella che vuoi vedere su di lei”. Poi ci pensa lei a procurare l’occorrente. Evidentemente, c’è un bel giro di affari che passa per le aziende che distribuiscono sex toy o intimo un po’ piccante.

Ma chi è Sara Balke Cheek? Ha 31 anni, vive in Florida ed è madre di ben quattro bebè. Fino al 2020 è stata proprietaria di un salone di bellezza: la pandemia però ha travolto la sua attività, con tutte le restrizioni anti Covid. Si è trovata senza un dollaro e alla disperata ricerca di un modo per mantenere i suoi figli. Apre una pagina di OnlyFans ma la prima reazione è negativa: viene allontanata dal club sportivo dove i figli giocano a calcio e le bambine fanno le cheerleader. Poi però l’iniziativa ingrana. Arriva la copertina di Playboy. E dopo la carriera decolla: diventa co-conduttrice di The Coach JB Show ed è oramai un volto noto su Espn e Fox Sports, dove parla di football americano.

Un’affermazione di cui le si vanta: “Una copertina di Playboy è qualcosa che sogni, ma poi dominare nell’industria sportiva come mamma-coniglietta, madre di quattro figli e creatrice di OnlyFans oltre che moglie, è davvero qualcosa che nessuno è stato in grado di fare prima”. La sua vita? La racconta in poche righe sulla sua pagina web. Ed è un po’ diversa, forse, da quello che ci si attende: “Sono un agricoltore, ho capre e due anatre, sono una mamma, analista sportiva, modella, influencer dei social media e OnlyFans Top Creator”.