di Giuliano Checchi

Presidente Meloni, è chiaro che Lei non poteva iniziare tradendo su tutta la linea chi l’ha votata per veder abolire il reddito di cittadinanza, vero? Ma non poteva nemmeno operare un taglio netto e totale, per almeno una decina di altre ragioni. Allora, si è fatto ricorso al solito compromesso all’italiana: lo togliamo agli “occupabili”, e non lo togliamo subito; lo togliamo a partire dal 2024. E allora, andiamo a vedere chi dovrebbero essere questi “occupabili”.

La presidente Meloni parla di persone di oltre 50 anni, che hanno dovuto chiudere la loro attività dopo 30 anni, magari a causa della pandemia e della recessione? Di tutti quei dipendenti pure ultracinquantenni che il lavoro lo hanno perso? Ma, a più di 50 anni, se non hai una competenza specifica e molto qualificata, chi ti “occupa”?

Parla di madri e padri, magari separati con figli a carico, che da giovani hanno potuto barcamenarsi con lavori precari qua e là, al limite dello sfruttamento, ma che, passati 40 anni, nessuno vuole più assumere?

Parla dei trentenni, o quarantenni, che per ora riescono a mantenere una qualche occupazione, ma che comunque hanno bisogno del reddito di cittadinanza, per avere un tetto sulla testa e poter pagare le bollette, perché la paga misera che prendono basta appena per mangiare e vestirsi?

Secondo me, Presidente Meloni, tutte queste persone sperano bene che, come altre mille e mille volte, rimandare di un anno si traduca nel rimandare al mai! Lo spero pure io, che del reddito non ho bisogno ma sono felice di finanziarlo con le tasse che pago, perché così mi sento protetto! La ruota gira, e potrei essere io a trovarmi in difficoltà un domani. O forse è solo empatia dovuta al ricordo di quando me la passavo male, e il mio futuro era incerto… chissà!

