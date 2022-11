Lo studente 17enne di Battipaglia (Salerno) era stato trovato morto nella sua stanza poche ore prima del suo diciottesimo compleanno. Come emerse in seguito, era stato confinato in isolamento da tre giorni, con l'accusa di aver copiato un compito e la minaccia di essere espulso. All’inizio di novembre, i suoi genitori avevano avviato una causa civile contro la scuola. Ora il procuratore afferma che non sarà aperta alcuna azione penale