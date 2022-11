Cristiano Ronaldo e il Manchester United si separano. La stella del calcio mondiale, impegnato in Qatar con la Nazionale portoghese, non è più un giocatore dei Red Devils, squadra in cui era esploso e dove era tornato dopo l’addio della Juventus. Nella sua carriera con il club inglese, Ronaldo ha segnato 145 gol in 346 partite giocate. Lo United, annunciando l’addio consensuale in una nota, ha augurato “a lui e alla sua famiglia ogni bene per il futuro”.

La separazione era nell’aria dopo che CR7 in una lunghissima intervista a Piers Morgan aveva attaccato duramente il club, che aveva risposto con l’apertura di un procedimento disciplinare. Il portoghese aveva affermato di essere stato “tradito” e aveva sostenuto che lo United stava cercando di costringerlo a lasciare. La star portoghese aveva specificato che l’allenatore Erik ten Hag e altri lo volevano fuori dall’Old Trafford.

Alla domanda se la gerarchia dello United stesse cercando di costringerlo a lasciare il club, Ronaldo ha detto: “Sì, non solo l’allenatore, ma altri due o tre ragazzi del club. Mi sono sentito tradito e ho sentito che alcune persone non mi vogliono qui, non solo quest’anno, ma anche l’anno scorso”. Ronaldo su Ten Hag ha aggiunto: “Non lo rispetto perché non mostra rispetto per me. Se non hai rispetto per me, non avrò mai rispetto per te”.