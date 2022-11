Il Manchester United ha aperto un procedimento disciplinare nei confronti di Cristiano Ronaldo dopo la recente intervista in cui il portoghese ha dichiarato di “sentirsi tradito” dai Red Devils. Dopo aver provato a minimizzare, ora il club inglese sembra voler arrivare alla rottura con CR7: in una nota spiega di aver “avviato questa mattina le misure appropriate in risposta alla recente intervista di Cristiano Ronaldo”, aggiungendo che “non faremo ulteriori commenti finché questo processo non sarà chiuso“.

Cristiano Ronaldo aveva affermato di essere stato “tradito” dal Manchester United e accusato il club di cercare di costringerlo a lasciare. La star portoghese ha detto che l’allenatore Erik ten Hag e altri lo vogliono fuori dall’Old Trafford, in estratti di un’intervista di 90 minuti con Piers Morgan Uncensored. Alla domanda se la gerarchia dello United stesse cercando di costringerlo a lasciare il club, Ronaldo ha detto: “Sì, non solo l’allenatore, ma altri due o tre ragazzi del il club. Mi sono sentito tradito e ho sentito che alcune persone non mi vogliono qui, non solo quest’anno, ma anche l’anno scorso”. Ronaldo su Ten Hag ha aggiunto: “Non lo rispetto perché non mostra rispetto per me. Se non hai rispetto per me, non avrò mai rispetto per te”.