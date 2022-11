Ad Amici c’è spazio anche per un po’ di sano gossip. A farlo è la padrona di casa Maria De Filippi, che nella puntata del daytime andata in onda lunedì 21 novembre ha rivelato un retroscena sulla storia d’amore tra Elena D’Amario ed Enrico Nigiotti. I due hanno fatto parte della nona edizione del talent show e hanno avuto una relazione mentre erano nella scuola. Nigiotti a quanto pare era molto geloso della ballerina. A dimostrarlo è il racconto fatto dalla De Filippi che ha chiamato accanto a sé la D’Amario: “C’era Garofalo (coreografo scomparso nel 2018, ndr) che faceva coreografie a volte spinte. Lei era piccolina e quando c’erano coreografie spinte si rifiutava sempre di farle anche perché all’epoca aveva una storiella d’amore con un ragazzo che faceva parte del cast che era geloso e le faceva delle piazzate ogni volta che ballava come muoveva il lato B. Era una piazzata come tornava a casa”.

LA STORIA TRA ELENA D’AMARIO ED ENRICO NIGIOTTI – Elena ci ha riso su, ma il ricordo di Enrico l’ha sempre smossa. Basti pensare che nel 2020 Nigiotti fu ospite di Amici subito dopo la sua partecipazione al Festival di Sanremo e in quell’occasione Maria De Filippi diede alla D’Amario il compito di introdurre l’esibizione del cantautore. Mai la conduttrice avrebbe pensato che la ballerina si sarebbe commossa: “Ma sei scema? Sono passati 10 anni” le disse quel giorno, ed Elena commentò: “È stato il mio primo fidanzato. Il primo amore non si scorda mai”. Un amore travolgente il loro, che spinse Nigiotti ad autoeliminarsi pur di non sostenere la sfida contro di lei nella fase serale della trasmissione. Decisione romantica, è vero, ma che Enrico pagò cara. In un’intervista a Verissimo il cantautore aveva spiegato che in seguito alla decisione di abbandonare Amici la casa discografica gli strappò il contratto che aveva già firmato poiché considerato inaffidabile.

TUTTI PAZZI PER ELENA D’AMARIO – Tornando ai giorni nostri la De Filippi, seduta accanto ad Elena, ha spiegato come ogni anno, malgrado il cast degli allievi cambi, ci sia sempre una costante: qualche componente della classe si prende una cotta per la D’Amario, oggi affermata professionista. Quest’anno è toccato a Samuele, che in più occasioni ha dichiarato di essere innamorato di lei e di non darsi pace per il fatto di essere più piccolo di 10 anni. Giocando su questa infatuazione la padrona di casa ha proposto al ballerino di improvvisare un numero per Elena. Così il giovane artista ha danzato sulle note di Mi fai impazzire di Blanco muovendosi in maniera disinvolta intorno alla D’Amario seduta al centro dello studio. Grandi complimenti per lui a fine performance, ma il suo rimane un amore a senso unico.