Chiara Nasti è appena tornata a casa dall’ospedale dopo aver dato alla luce il suo primogenito Thiago, avuto insieme al compagno Mattia Zaccagni, e già si trova a dover combattere con gli hater sui social. I quali hanno subito puntato il dito contro la sua maternità: “Non sei una vera madre“, è l’accusa che le è stata prontamente mossa dai leoni da tastiera. A scatenare le critiche sono state in particolare un video pubblicato dall’influencer al suo arrivo a casa con il bebé, in cui immortalava l’accoglienza del suo collaboratore domestico: “Una madre vera cresce i figli… non ha filippini per casa che gli fanno tutto, si alza la notte per accudire il figlio”. E ancora: “Tutte queste pseudomadri (madri a metà) fanno questi bambini frutto di accurate scelte economiche in primis per farsi mantenere non da operai ma da calciatori (Mattia Zaccagni gioca nella Lazio, ndr) o personaggi famosi pieni di denaro. Secondo motivo, per lucrare sopra e monetizzare su queste povere creature che terranno in braccio giusto il tempo di una foto. Non fa niente di niente di quello che fa una madre”, si legge tra i commenti al video.

Al che, Chiara Nasti non le ha mandate a dire e ha replicato a tono: “Ma tutta sta cattiveria da dove vi esce? Mi vergogno io per voi… sembra sappiate tutto di tutti” scrive. “Ci sono persone più fortunate sicuramente… ma perché queste cose ti fanno meno mamma?” si domanda. E prosegue: “La verità è che tutto ciò che viene scritto è il contrario di quel che sono, è proprio per questo che io l’ho sempre associata a invidia e frustrazione. Come si può pensare di mettere al mondo figli per fama e soldi? Ma che pensieri avete? Vi auguro la mia stessa felicità, potreste anche impazzire“, conclude.