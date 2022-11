Esperienza da brividi per Aurora Ramazzotti. La figlia di Eros e Michelle Hunziker ha deciso di visitare insieme al fidanzato Goffredo Cerza e alla sua amica Sara Daniele il castello di Bardi, nel parmense, e, come spesso accade quando si tratta di dimore storiche, anche lì aleggiano leggende e storie di fantasmi. Così a guidare il gruppo tra le stanze del castello c’era un ghost hunter, ovvero un cacciatore di spiriti. Neanche a dirlo, Aurora era al settimo cielo e ha documentato tutto nelle sue stories: “E’ stata una figata pazzesca, il castello di notte super suggestivo! Le torce che si accendevano da sole, abbiamo perfino provato a comunicare con le presenze“, ha detto. Quindi ha scatenato i suoi followers, invitandoli a raccontarle i loro aneddoti horror: “Avete esperienze paranormali da raccontare?”

Un invito che, ovviamente, i suoi fan hanno raccolto subito: “Ero a casa di una conoscente e ho sentito la presenza di un bambino, che poi ho visto davvero di fronte a me. Sono andata via – le ha raccontato quindi un utente -. Ho chiesto alle persone che conoscevano la padrona di casa se avesse abortito in passato e, ho scoperto che era così. Una sorta di segreto che io non conoscevo. Mai più entrata in quella casa”. E c’è chi invece ironizza: “Una volta ho avuto l’esperienza paranormale di essere felice”. Ma sono decine le storie che le sono arrivate, tanto che in una story successiva Aurora ha commentato: “Meglio di Netflix”. E dire che Halloween è passato ormai da un pezzo.