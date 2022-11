Sono passati 18 anni da quando Costantino Vitagliano sceglieva come compagna Alessandra Pierelli nel programma Uomini e Donne, condotto da Maria De Filippi. Era il 2004 e di cose ne sono cambiate per la giovane protagonista di una delle love story mediatiche più seguite dell’epoca. Costantino, ormai, è solo un ricordo lontano. La Pierelli, infatti, è mamma di Daniel e Liam ed è sposata con Fabrizio Baldassarri. Proprio per la famiglia ha messo in pausa la sua carriera televisiva nata da quell’esperienza su Canale 5. Ora, però, vorrebbe ritornare in tv e il suo sogno nel cassetto sarebbe quello di fare la valletta al Festival di Sanremo. “Amadeus non mi sceglierà mai purtroppo – afferma in una lunga intervista rilasciata al settimanale Mio – In Italia è molto difficile rimettersi in gioco dopo tanti anni. Ho fatto molti provini ma non è semplice. Quando sono nati i bambini ho smesso un po’ con tutto. Non mi sono assolutamente pentita, perché sono riuscita a godermi tutti gli attimi della crescita dei miei figli. Ora che sono grandi, se capitasse qualche opportunità, magari a teatro, la valuterei con piacere”. In attesa di una proposta interessante in campo artistico che possa inserirla nuovamente nel mondo dello spettacolo, Alessandra si è data da fare e alcune settimane fa ha lanciato la sua prima linea di anelli.