“Ho già fatto la quarta dose insieme al vaccino antinfluenzale, braccio sinistro e braccio destro contemporaneamente. Invito quindi i miei concittadini a dare retta alla Regione Campania invece che alle fesserie che come sempre vengono raccontate dal Ministero della Salute, come è capitato prima e come capita ancora oggi”. È l’appello rivolto da Vincenzo De Luca ai campani, nella sua consueta diretta Facebook, dove ha ha rifilato una frecciata al ministro della Salute, Orazio Schillaci, ma anche al suo predecessore Roberto Speranza.

Il presidente della Regione Campania aggiunge: “Abbiamo ascoltato la dichiarazione del ministro della Salute, che ci ha comunicato che nei prossimi giorni farà partire una grande campagna di sensibilizzazione relativa al vaccino covid e antinfluenzale. Vorrei dire con spirito cristiano all’attuale ministro della Salute: caro ministro, ma con quale credibilità e quale faccia noi andiamo a rilanciare oggi una campagna di vaccinazione contro il covid e contro l’influenza dopo aver riportato al lavoro i medici no vax? Quella decisione di riammettere i no vax non ha riportato alcun beneficio al personale sanitario, è stata una decisione irresponsabile“.