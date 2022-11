“L’importanza della vaccinazione contro il Covid? Nessuno l’ha messa in discussione, né la presidente del Consiglio né il sottosegretario Marcello Gemmato, le cui parole sono state evidentemente decontestualizzate. In ogni caso lui ha smentito le malevoli interpretazioni”. A dirlo, alla Camera, durante le interpellanze urgenti, è stato il ministro della Salute, Orazio Schillaci, in risposta alla questione sollevata del gruppo del Partito democratico. Schillaci, dunque, ha difeso il proprio sottosegretario, sul quale, nei giorni scorsi, si erano sollevate le polemiche. Arturo Scotto, di Articolo Uno, ha tuttavia ribadito che “non c’è stata nessuna decontestualizzazione né, tanto meno, una smentita. Le due posizioni che esprimete al governo – ha detto rivolgendosi a Schillaci – sono incompatibili. O si dimette Gemmato, o si deve dimettere lei“.