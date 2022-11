Irama e Rkomi, trasformisti sorprendenti: da preti a simpaticissimi anziani, fino a disturbatori di calciatori e di Blanco, nel dietro le quinte di un suo concerto. La coppia d’oro della musica (sull’onda del successo di brani come “5 Gocce” e “Luna Piena”) viene riunita anche per la terza stagione del reality thriller “Celebrity Hunted – Caccia all’uomo”, disponibile su Prime Video e prodotto da Endemol Shine Italy con i primi tre episodi. Gli ultimi tre episodi saranno disponibili dal 24 novembre. Una esperienza, definita dagli stessi artisti “Maleducata” e “Arrogante”. Nel cast ci sono anche Luca Argentero in coppia con la moglie Cristina Marino, Salvatore Esposito e Marco D’Amore, Katia Follesa da sola, e direttamente dai The Jackal Ciro Priello con Fabio Balsamo.

Cosa avete scoperto, dopo questo viaggio, l’uno dell’altro che non conoscevate?

Irama: Che Rkomi si sveglia troppo presto! Scherzi a parte, col tempo passato assieme si approfondisce la conoscenza sia livello artistico che personale. Sono emerse le emozioni e, le nostro caso sono tante per fortuna, che convergono sempre nella stessa direzione, per questo ci troviamo sempre bene

Rkomi: Non mi vengono in mente aggettivi o definizioni, però è vero che condividiamo emozioni assieme e ci rendiamo conto di quanto siamo compatibili. Le esperienze nuove che abbiamo vissuto assieme, grazie a questo programma, ci hanno aiutato.

Ma non avete difetti?

Irama: Sì, sempre quello. Rkomi si sveglia troppo presto (ride, ndr).

Rkomi: E lui che si sveglia troppo tardi! In questo siamo incompatibili.

Qual è stato il momento più divertente?

Rkomi: Tanti! Quando ci siamo vestiti da prete, ad esempio. Oppure quando abbiamo disturbato i calciatori. Magari in un modo un po’ infantile…

Irama: Abbiamo un modo tutto nostro di divertirci, diciamo cazzate, ma a nostro modo.

Com’è stare fuori dal mondo della musica?

Rkomi: Ma la musica per me è la vita reale. Tutto quello che faccio lo vivo pensando alla musica. Quindi più sto fuori dalla musica e più musica ho.

Irama: Concordo. Qualsiasi esperienza noi facciamo converge nella musica. Questo ci permette di parlare ed esporci con le altre persone che si identificano nel nostro percorso.

Avete fatto diverse esperienze professionali assieme. Ci sarà anche un disco concepito insieme?

Rkomi: Oddio così! Con lui mi trovo bene…

Irama: Con ‘5 Gocce’ e ‘Luna Piena’ abbiamo offerto due brani musicalmente molto diversi, però entrambi hanno avuto grande seguito e questa cosa ci piace perché vuol dire che questa nostra alchimia è arrivata alle persone. Poi chi vivrà vedrà…