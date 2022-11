Guida Galattica per Autostoppisti, nel caso specifico il film, inizia con una scena che a vederla rimane piuttosto impressa. Il protagonista Arthur Dent cerca di impedire che la sua casa venga abbattuta. Fa venire in mente quello che sta accadendo a un volto molto noto, Davide Marotta. Ricordate la pubblicità anni ’80 “Ciribiribì Kodak“?. Ecco era lui. Non che abbia fatto solo quello anzi, ha recitato per Garrone e Gibson. La notizia sulla sua casa la dà Fanpage: stanno per abbatterla. Siamo in via Cupa del Principe a Poggioreale, nei pressi del Parco Aldebaran. Se da una parte il Comune di Napoli ha stabilito che il rudere di cui parliamo è condonabile, dall’altra c’è la Procura che ne ha ordinato l’abbattimento. E martedì dovrebbero intervenire le ruspe. “È una cosa che non si spiega… Abbiamo vinto il ricorso al Tar sul condono. In quella casa, con me, vivono anche mio fratello e mia mamma di 88 anni. Quella masseria ha quasi 150 anni. Mio nonno ci andò a vivere da sposo negli anni Venti del 1900. Lì sono nati mia mamma nel 1934 e tutti i suoi fratelli: 8 figli. Io la comprai nel 1993 per affetto. L’abbiamo ristrutturata, ma esternamente rimasta com’era”, le parole di Marotta a Fanpage.