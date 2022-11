Fior fior di studi e ricerche hanno tentato di svelare l’elisir di bellezza e lunga vita, ma a Uomini e Donne è arrivata la dimostrazione che non si tratta sempre di falsi miti. È il caso della signora Michela, 80enne milanese che invece sembra avere come minimo 20 anni in meno. La dama ha bussato alla porta del programma di Maria De Filippi per fare la conoscenza di Alessandro Rausa, l’ex sarto 92enne ormai beniamino del pubblico. Quando ha fatto il proprio ingresso in studio ha suscitato lo stupore dei presenti, a partire da Tina Cipollari e Gianni Sperti che si sono chiesti se la signora si fosse presentata per corteggiare Alessandro Vicinanza, il ben più giovane pretendente di Ida Platano. “Beh ma io ho 80 anni eh” ha spiegato Michela alla Cipollari, e poi, volgendosi verso Rausa ha aggiunto: “Per quello ho scelto te”.

Al sentire queste parole Tina non ha rinunciato a lanciare una frecciatina a Gemma Galgani: “E tu che dici di portarteli bene, guarda la signora a 80 anni hai visto? Tu a confronto sei sua madre”. Lusingata per i complimenti, la signora Michela ha proseguito: “Mi studiano anche i medici perché non riescono a capire come mai”. A garantire per lei è intervenuta la De Filippi: “Sì sì è verità” ha ribadito agli opinionisti che non riuscivano a credere alle proprie orecchie. Quindi la dama si è raccontata brevemente: “Ho tanti parenti ultracentenari, abbiamo un dna particolare. Siamo tutti così in famiglia. Infatti, i medici ci studiano. E non ho mai preso una medicina in vita mia. Non bevo il caffè. Bevo il the o il caffè d’orzo. Mangio tutto, il cioccolato e i pasticcini. Faccio anche palestra”. Sentimentalmente parlando, invece, Michela è divorziata e ha avuto una relazione di 33 anni. Perché ha scelto di corteggiare proprio Alessandro? “Sono venuta a conoscerti perché sei una persona che mi piace molto. Sei corretto, educato, fine, non gridi mai. Sei un vero signore” ha concluso.

Sinceratosi che la pretendente sapesse la sua età, Alessandro ha accettato di fare la conoscenza di Michela, declinando invece l’invito di Loredana, altra dama scesa per lui: “Non è che le signore si aspettano un viaggio di nozze”, ha tentato di rassicurarlo la padrona di casa, “hanno voglia di conoscerti per aver compagnia”. Chissà come reagirà Pinuccia, che da un anno tenta invano di conquistare il cuore di Alessandro, dal quale invece riceve soltanto amicizia.