La Francia ha perso il cuore del centrocampo che l’aveva portata ad alzare la Coppa del Mondo nel 2018. Il Brasile ha deciso di rinunciare al suo centravanti più prolifico. L’Inghilterra ha preferito puntare sulla vecchia guardia, anche se risponde al nome del tanto criticato Harry Maguire. Il Mondiale in Qatar sta per cominciare e tra i giocatori che salteranno la competizione, per infortunio e per scelte tecnica, spicca una rosa di 11 nomi che mancheranno particolarmente alle loro Nazionali. Sono rigorosamente da dividere tra infortunati ed esclusi, perché ovviamente sono soprattutto quest’ultimi a fare clamore. Tre “vittime” delle scelte dei ct vengono inoltre dalla Serie A. Ecco tutti i nomi:

Gli esclusi

1) Roberto Firmino. Il centravanti del Liverpool non è più il punto di riferimento di Klopp, ma ha comunque segnato 6 gol in 12 partite. Eppure il ct del Brasile Tite ha deciso di lasciarlo a casa.

2) Fikayo Tomori. Le grandi prestazioni al Milan, dove è titolare inamovibile, non sono bastate per convincere il ct inglese Southgate, che come detto ha preferito puntare su giocatori più esperti.

3) Tammy Abraham. Discorso diverso per l’altro inglese della Serie A: i pochi gol alla Roma lo hanno estromesso dalla rosa della sua Nazionale. Un’occasione mancata.

4) Robin Gosens. Sembrava potersi prendere la fascia della Germania, poi gli infortuni e l’esplosione di Dimarco lo hanno lasciato troppo tempo lontano dal campo.

Gli infortunati

5) Paul Pogba (Francia)

6) N’golo Kante (Francia)

7) Georginio Wijnaldum (Olanda)

8) Diogo Jota (Portogallo)

9) Philippe Coutinho (Brasile)

10) Timo Werner (Germania)

11) Jesus Corona (Messico)