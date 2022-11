Integratori che promettono di “bruciare” facilmente i grassi, migliorare le performance mentali. E soprattutto, quelle sessuali. In altre parole, tutte le risposte ai desideri più diffusi concentrati in una pillola. Attenzione però, quando si offrono facili scorciatoie c’è sempre un inghippo. E a rimetterci sono spesso, oltre le finanze, la nostra salute. Una nuova avvertenza arriva infatti dal Ministero della Salute: “Attraverso il sistema di allerta rapida per alimenti e mangimi (RASFF)”, leggiamo sul sito del Ministero, “è stato comunicato che i seguenti integratori alimentari, prodotti in Usa con diversi lotti e con i marchi: Natrol Yohimbe Bark, Men’s Health capsule da 500 mg Stamina-Rx – Maximum sexual stimulant compresse da 550 mg Hi-Tech Pharmaceuticals conterrebbero dalla lettura dell’etichetta yohimbina (o yohimbe), sostanza ad attività farmacologicamente attiva, vietata negli integratori alimentari, che può avere serie ripercussioni sulla salute. Questi due integratori non risultano notificati in Italia e sono venduti attraverso siti internet (Vitamarket) in diversi Paesi europei tra cui l’Italia”. La conclusione è lapidaria: “Si raccomanda ai consumatori di non acquistare tali prodotti e di astenersi dal consumarli”.

Che cos’è la yohimbina? È il principale alcaloide estratto dalla corteccia di Pausinystalia yohimbe, pianta appartenente alla famiglia delle Rubiaceae, diffusa in particolare nell’Africa occidentale. L’Iss ci informa che “tradizionalmente la Pausinystalia yohimbe (o yohimbe) viene utilizzata nel trattamento dell’impotenza maschile e nel trattamento di una vasta gamma di problemi di tipo vascolare. Il suo uso storico, tuttavia, è quello che la vede impiegata come ‘afrodisiaco’. La pianta viene consumata polverizzando o macinando la corteccia, ed è assunta come liquido dopo la bollitura in acqua assieme ad altre erbe”. La questione è che in Italia lo yohimbe fa parte degli estratti vegetali non ammessi negli integratori alimentari. Non solo, in Finlandia, Norvegia, Australia e Canada è illegale la vendita e il commercio dello yohimbe perché ritenuto pericoloso per la salute. Con alcune eccezioni: lo yohimbe non è sottoposto a controllo negli Stati Uniti. Si può infatti comprare, vendere, coltivare e possedere senza licenza o prescrizione l’intera pianta o i suoi estratti. Da qui al web il passaggio è immediato. Meglio però evitare di fare esperimenti su se stessi e di orientarsi su prodotti farmaceutici validati dalla comunità scientifica e da assumere sotto il controllo del medico di fiducia.