È morto a 54 anni Fabrizio Sciannameo, storico bassista che ha collaborato alla composizione di tutti i dischi di Alex Britti. A condividere la notizia è stato lo stesso Britti sulla sua pagina Facebook “Quante ne abbiamo passate insieme” . Il cantautore, ricordando i momenti vissuti insieme, aggiunge: “Dal ‘96 al 2016 giornate in studio, chilometri, concerti, mangiate e bevute, risate e cazzate”.

Sciannameo, in arte “Shanna”, ha lavorato con alcuni degli artisti più importanti della musica italiana, non solo con Alex Britti: da Alex Baroni a Gino Paoli, ed ha composto moltissime colonne sonore. In particolare, il pubblico televisivo italiano lo conosce perché è stato l’autore del brano musicale che fa da colonna sonora alla “Gigliottina”, la fase finale de “L’Eredità“, il game show di Rai condotto da Flavio Insinna.