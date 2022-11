“Per te ho quasi un’attrazione sessuale”. Selvaggia Lucarelli infiamma lo studio di Ballando con le Stelle. Nella puntata dello show del sabato sera targato Rai 1, andata in onda sabato 5 novembre, la giudice si è lasciata andare ad un commento piccante subito dopo l’esibizione di Paola Barale: “Mi piaci tantissimo, l’attesa per te è sempre tanta, come per Lorenzo (il fidanzato Biagiarelli, ndr)”. La diretta interessata non ha esitato a rilanciare la proposta, rispondendo: “Ah bene, parliamone”. Tutti gli altri giudici e la stessa Milly Carlucci sono scoppiati a ridere, mentre la Lucarelli rivolgendosi alla Barale ha continuato: “Da te ci aspettiamo di tutto su questa pista, non può spaventarti. Tu sei una che ha fatto capitolare Raz Degan”. Ma su questo punto la showgirl in gara ha da ridire qualcosa: “Con Raz ho fatto di tutto, tranne che ballare. Tra l’altro lui è stato qua ed era peggio di me”.