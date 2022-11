È stata avvistata una pecora a spasso per le strade di Venezia. Lo rivela il gruppo “Venezia non è disneyland” su Facebook, pubblicando il video che immortala l’animale vestito con una sorta di pannolone e con un fiocco rosa sul capo. L’esibizione dell’animale ha incuriosito i turisti che affollano le calli di Venezia, ma ha scatenato ancora una volte polemiche fra i residenti. Anche l’assessore con delega al commercio e alle attività produttive di Venezia, Sebastiano Costalogna, si è fatto fotografare con la pecora e ha spiegato: “La signora che accompagna la pecora gira l’Europa nell’intento di sensibilizzare il Parlamento europeo perché manca una precisa definizione giuridica di animale d’affezione, sono al suo fianco in tutti i sensi”. Poi ha aggiunto: “Tranquilli non sta sporcando la città come invece fanno alcune persone”.