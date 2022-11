A Uomini e Donne i colpi di scena sono sempre dietro l’angolo. Questa volta ben 3 protagonisti del dating show di Maria De Filippi hanno deciso di levare le tende. Si tratta della tronista Federica Aversano e della coppia formata da Ida Platano e Alessandro Vicinanza. Ma che cosa li ha portati a dire addio alla trasmissione?

L’ADDIO DI FEDERICA AVERSANO – A fornire le anticipazioni di quanto avvenuto nel corso delle registrazioni di venerdì 4 novembre è la pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover”. Stando alla fonte, Federica avrebbe deciso di abbandonare anzitempo la trasmissione, senza dunque scegliere alcuno dei propri corteggiatori. Da qualche tempo, a dire la verità, Federica sembrava piuttosto a disagio nel ruolo di tronista. Più volte, infatti, aveva ammesso di non riuscire a lasciarsi andare con i pretendenti e di non provare per nessuno di loro emozioni tali da giustificare la propria presenza a Uomini e Donne. Di recente era scoppiata in lacrime per questo motivo, e si era domandata se ci fosse qualcosa in lei di sbagliato. La verità è che al cuore non si comanda. Sarà pure un luogo comune, ma non ci si può imporre di provare sentimenti che non nascono spontaneamente. A Maria De Filippi la Aversano avrebbe spiegato di avere anche non poche difficoltà logistiche nell’essere presente alle registrazioni del programma. Lo scorso anno, quando aveva partecipato in veste di corteggiatrice, era rimasta perché provava qualcosa di vero per l’allora tronista Matteo. Questa volta le cose stanno diversamente, e come se non bastasse è pure rimasta delusa dal comportamento del pretendente Federico che, in una delle ultime puntate andate in onda, non essendo stato scelto per l’esterna settimanale non si era nemmeno presentato in studio.

IDA E ALESSANDRO LASCIANO IL PROGRAMMA – Motivazioni diverse avrebbero invece spinto Ida e Alessandro, volti del trono over, a salutare la trasmissione. Nelle ultime settimane il cavaliere aveva manifestato un rinnovato interesse nei confronti della Platano e per questo i due si erano riavvicinati. Non senza alcuni dubbi da parte della dama, che faticava a credere a tutte le parole di lui. Non dimentichiamo infatti che pochi giorni prima lui stava conoscendo Roberta, corteggiandola con parole e gesti importanti. I sentimenti degli esseri umani, si sa, sono leggeri come un alito di vento, ed ecco che di punto in bianco Vicinanza ha cambiato le carte in tavola tornando alla carica con Ida. Nelle puntate registrate il 4 novembre lei non avrebbe detto chiaramente di essere innamorata di Alessandro, ma l’avrebbe fatto intendere, tanto che sarebbero usciti dalla trasmissione mano nella mano per provare a vivere la loro storia lontano dalle telecamere. Non sarebbero mancate le dure critiche dei presenti, soprattutto da parte della già citata Roberta. Secondo lei i due non sarebbero affatto innamorati. Li rivedremo presto tornare nel parterre con la coda tra le gambe? Probabile.