“Siamo per la guerra? In che senso, quella per difendersi? Sì, siamo per la guerra per difendersi“. E’ la risposta di Carlo Calenda ai microfoni de ilfattoquotidiano.it, a margine della manifestazione che ha convocato all’Arco della Pace di Milano. Poco dopo, dal palco, attaccherà Il Fatto Quotidiano accusandolo di aver fatto “propaganda per Putin”. “Chiedere il cessate il fuoco? Sì, a patto che non lo si chieda imponendolo agli ucraini”, continua il leader di Azione, convinto che “arrendersi agli invasori porta più guerra, non meno guerra”