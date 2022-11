Ebbene sì, fino ad oggi abbiamo tutti pronunciato in modo sbagliato il nome di Adele. A dirlo è la stessa cantante 34enne, in occasione di un incontro con i fan per la presentazione del suo nuovo singolo “I drink wine” a Los Angeles: la rivelazione è arrivata, tra l’altro, proprio grazie allo spunto di una fan. Tale “Annie da Londra”, che, intervenendo in collegamento video le ha chiesto: “Adele, nel tuo viaggio verso l’amore per te stesso mentre scrivevi 30, la tua prospettiva su come ti vedevi quando scrivevi 25 è cambiata del tutto, come?”. Al che, la popstar è apparsa piacevolmente sorpresa, non tanto dalla domanda che le era stata rivolta quanto piuttosto dal modo in cui la ragazza aveva pronunciato il suo nome: “Da dove viene? Enfield o qualcosa del genere? Hai detto il mio nome perfettamente! È la prima!“, le ha quindi chiesto. E poi Adele ha colto l’occasione per fare una vera e propria lezione su come pronunciare il suo nome in maniera corretta, ripetendo alcune volte al moderatore Benito Skinner: “Si dice uh-DALE”, “huh-dale”, “no Ah-dell”. Neanche a dirlo, il filmato con il suo “tutorial” di pronuncia è subito diventato virale e tantissimi sono stati i commenti de fan, tra chi si è messo a discutere sulle sfumature degli accenti inglesi e chi con un pizzico di ironia si è chiesto: “Come abbiamo potuto sbagliare completamente due sillabe per tutto l’intero ultimo decennio?”.