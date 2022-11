Sono 17 le persone arrestate dalla polizia a Cerignola (Foggia) con le accuse di rapine pluriaggravate ai danni di furgoni portavalori e dei reati fine di rapina in concorso, detenzione e porto illegale in luogo pubblico di armi, anche da guerra, violenza privata e riciclaggio, ricettazioni e sequestro di persona. La polizia di Stato ha eseguito, con l’impiego di centinaia di agenti, una serie di arresti nel comune di Cerignola a carico di diverse persone ritenute responsabili dei reati.

Le azioni criminali venivano commesse anche mediante l’impiego di disturbatori di frequenza, i cosiddetti jammer, per inibire le comunicazioni via radio e smartphone, al fine di impedire i contatti con le sale operative delle forze dell’ordine e delle ditte di trasporto. Gli appartenenti al sodalizio criminale, per ostacolare o ritardare la reazione da parte delle forze di polizia e guadagnare più facilmente la fuga, solitamente bloccavano la viabilità con veicoli incendiati.