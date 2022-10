Il legame tra Emily Ratajkowski e il nostro Paese prosegue ed è duraturo. La super modella, attualmente legata sentimentalmente a Brad Pitt, spesso ha scelto la Costiera Amalfitana e Capri per passare qualche momento di relax in vista dei numerosi impegni lavorativi. Il tutto ovviamente è stato prontamente documentato nei mesi sui social, in particolar modo Instagram. Qui Emily conta ben oltre 29 milioni di followers. L’ultimo scatto pubblicato ha infiammato (e affamato) i social. La top model appare in posa e sorridente ai piedi di un Autogrill italiano “a ponte” lungo l’autostrada. Un punto vendita così singolare è facilmente rintracciabile: ci troviamo all’area di sosta di Limenella (Padova) lungo l’autostrada A4. I commenti pubblicati sotto lo scatto sono un misto tra incredulità e ironia. C’è chi scrive: “Prendi la rustichella?”. E ancora: “Ti offro un camogli!”. Non solo: c’è chi spera (invano) di poter trovare il numero della top model nei dintorni: “È tradizione lasciare il proprio numero nei bagni, spero tu abbia trovato il mio”. Un altro dettaglio non è sfuggito al pubblico social, da sempre abituato a scatti piccanti sul profilo della modella. A quanto pare Emily ha deciso di non indossare il reggiseno nella foto, facendo intravedere il capezzolo dalla maglietta. Anche in questo caso i commenti non si sono sprecati: “Non sapevo che all’Autogrill per colazione facessero l’occhio di bue! Buono a sapersi!”. Da notare anche il fatto che la top model abbia rappresentato i colori della bandiera italiana usando il suo outfit e… Un cestino. Già. Non è dato sapere ad ora quale sia la direzione della modella e del motivo per il quale si trovi in Italia. E se inizialmente la fotografia è stata caricata solamente nelle storie, poco dopo è stata pubblicata in un post con la descrizione “A grande richiesta”.

