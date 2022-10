Quella che doveva essere un’allegra scampagnata tra pescatori è finita, come direbbe il maestro Andrea Camilleri, “a schifio”. Siamo a Gubbio, domenica 2 ottobre: secondo quanto riferiscono i media locali ma anche Il Messaggero, i membri di una società di pesca sportiva si sono dati appuntamento in un ristorante del centro per mangiare i tonni che avevano pescato qualche giorno prima. Peccato però che dopo aver consumato il pesce auto-pescato, tra l’altro pure crudo (e non abbattuto), hanno iniziato a sentirsi male, tra attacchi di dissenteria acuta e vomito. Così per il gruppo, formato da una quarantina di persone, è iniziato l’incubo: chi scappava in bagno, chi invece correva a vomitare fuori dal locale. Nel ristorante si è creato il panico e sono dovute intervenire delle ambulanze per soccorrere i presenti, alcuni dei quali ricoverati in ospedale in codice verde.

Ora la vicenda è salita alla ribalta dopo che su alcuni gruppi Whatsapp e social hanno preso a circolare le immagini dell’accaduto e anche alcuni audio in cui i presenti descrivono l’accaduto, parlando di “scene apocalittiche“. “C’è stata un’esplosione di dissenteria fulminante generale. Alcune persone sono svenute e si sono ca**te addosso, altri defecavano in ogni angolo del ristorante”, racconta un testimone in un post su Facebook. E ancora: “Due persone ubriache fradice si sono messe al volante per correre in bagno a casa: uno si è capottato, l’altro ha sbattuto contro tre macchine. La polizia che è intervenuta li ha trovati con la m***a fino alla camicia”. Di certo, almeno per un po’, questi pescatori lasceranno la canna nello sgabuzzino.