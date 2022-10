Un nuovo audio di Silvio Berlusconi, con tanto di applausi dei deputati di Forza Italia, imbarazza definitivamente Giorgia Meloni e le sue ferme posizioni filo-atlantiche. E mette in bilico anche la scelta di Antonio Tajani come prossimo ministro degli Esteri. I giudizi su Volodymyr Zelensky e le leadership occidentali, la ricostruzione di quanto avvenuto in Donbass negli ultimi otto anni e la sostanziale difesa di Vladimir Putin, con cui il leader di Fi si è scambiato regali e “lettere dolcissime” neanche un mese fa, sono racchiusi nel secondo audio (ascolta) catturato durante l’assemblea con i neo-eletti alla Camera e diffuso da LaPresse. All’indomani della prima registrazione sulla ripresa dei rapporti con il capo del Cremlino, un’altra bomba scoppia sotto la sedia della presidente di Fratelli d’Italia e premier in pectore alla vigilia dell’avvio delle consultazioni al Quirinale.

“Non posso dire cosa penso…”. E tutti applaudono – “Io non vedo come possano mettersi a un tavolo di mediazione Putin e Zelensky. Perché non c’è nessun modo possibile. Zelensky, secondo me… lasciamo perdere, non posso dirlo…”, scandisce Berlusconi tra gli applausi degli onorevoli. “Quello che è un altro rischio, un altro pericolo che tutti noi abbiamo: oggi, purtroppo, nel mondo occidentale, non ci sono leader, non ci sono in Europa e negli Stati Uniti d’America. Non vi dico le cose che so ma leader veri non ce ne sono. Posso farvi sorridere? L’unico vero leader sono io…”, ha aggiunto il fondatore di Forza Italia in una critica tutt’altro che velata al presidente Joe Biden e ai vertici dell’Ue riguardo alla strategia adottata prima e dopo l’invasione voluta da Mosca. Frasi che rischiano di irritare i partner dell’Alleanza Atlantica e che mettono in difficoltà Tajani destinato a guidare la Farnesina secondo lo scacchiere provvisorio del nascente governo. Se già il primo audio sui regali alcolici e le lettere che Berlusconi e Putin si sono scambiati di recente ha irritato alcuni membri del Partito Popolare europeo, ci sarà da attendersi una nuova reazione da parte degli alleati di Fi in Europa.

“Se Zelensky dice ‘non attacco più’ finiva tutto” – Anche perché nei 4 minuti di audio l’ex presidente del Consiglio ha in sostanza offerto una visione di un Putin costretto a intervenire a causa delle mosse ucraine, prima e dopo l’elezione di Zelensky. Di più: secondo Berlusconi, lo ‘zar’ sarebbe stato refrattario all’invasione ma avrebbe subito pressioni da tutta la Russia, era pronto a una guerra-lampo per sostituire Zelensky con “persone perbene e di buon senso” e ha quindi addossato la colpa del conflitto ancora in atto a due fattori. Primo: la decisione dell’Occidente di fornire subito supporto. Secondo: la scelta del presidente ucraino di rispondere all’attacco. “La guerra condotta in Ucraina è la strage dei soldati e dei cittadini ucraini – sono state le parole del leader di Forza Italia – Se lui diceva ‘Non attacco più’, finiva tutto (…). Quindi se non c’è un intervento forte, questa guerra non finisce”.

“Con Zelensky attacchi triplicati in Donbass” – Prima si era lanciato in una ricostruzione degli ultimi otto anni di rapporti tra Ucraina e Russia: Chiedendo “il massimo riserbo” sulle sue parole, Berlusconi ha iniziato a raccontare: “Nel 2014 a Minsk, in Bielorussia, si firma un accordo tra l’Ucraina e le due neocostituite repubbliche del Donbass per un accordo di pace senza che nessuno attaccasse l’altro”. L’Ucraina, continua, “butta al diavolo questo trattato un anno dopo e comincia ad attaccare le frontiere delle due repubbliche. Le due repubbliche subiscono vittime tra i militari che arrivano, mi si dice, a 5-6-7mila morti”. Quindi passa al periodo in cui l’attuale presidente ucraino è salito al potere a Kiev: “Arriva Zelensky, triplica gli attacchi alle due repubbliche. I morti diventano (…) Disperate, le due repubbliche (…) mandano una delegazione a Mosca (…) e finalmente riescono a parlare con Putin. Dicono: ‘Vladimir non sappiamo che fare, difendici tu'”. A quel punto l’assoluzione del capo del Cremlino: “Lui è contrario a qualsiasi iniziativa, resiste, subisce una pressione forte da tutta la Russia. E allora si decide a inventare una operazione speciale: le truppe dovevano entrare in Ucraina, in una settimana raggiungere Kiev, deporre il governo in carica, Zelensky eccetera, e mettere un governo già scelto dalla minoranza ucraina di persone per bene e di buon senso, un’altra settimana per tornare indietro”.

“Armi dall’Occidente situazione imprevista” – Una ricostruzione simile a quella che aveva già offerto a Porta a Porta poco prima del voto del 25 settembre. All’epoca aveva provato a spegnere l’incendio generato dalle sue parole spiegando di aver riferito il “pensiero di altri”. Di fronte ai neo-eletti alla Camera, Berlusconi ha quindi continuato a ricostruire, nella sua versione, quello a cui ha dovuto far fronte Putin: “È entrato in Ucraina e si è trovato di fronte a una situazione imprevista e imprevedibile di resistenza da parte degli ucraini, che hanno cominciato dal terzo giorno a ricevere soldi e armi dall’Occidente. E la guerra, invece di essere una operazione di due settimane, è diventata una guerra di duecento e rotti anni. Quindi, questa è la situazione della guerra in Ucraina”. Almeno nella versione di Berlusconi, che ha provato poi a chiarire attraverso una telefonata al direttore del TgLa7 Enrico Mentana come le sue fossero parole derivanti alla “preoccupazione generale” riguardo al clima che “si è creato nel rapporto tra Russia, Europa ed Occidente, con il governo degli Stati Uniti che ha disatteso le promesse multilaterali date da Donald Trump”. In ogni caso quei quattro minuti sono destinati a terremotare, più o meno scientemente, il governo. O almeno le persone che andranno a farne parte.