Ancora scintille al Grande Fratello Vip tra Pamela prati e Sonia Bruganelli. Nel corso della puntata andata in onda nella serata di lunedì 17 ottobre, si è tornato infatti a parlare del caso Mark Caltagirone e l’opinionista moglie di Paolo Bonolis ha confermato il suo scetticismo nei confronti della vicenda. “Sto in difficoltà. Io non credo che lei abbia volontariamente usato i bambini, non era lei la regista. Però, non posso pensare che in sei mesi non abbia avuto il momento in cui si è resa conto che c’era qualcosa che non tornava – ha detto Sonia Bruganelli -. Pamela sapeva che il tizio era un figurante, ha fatto le foto col cappellino. Il problema non è se lei è complice o vittima, a oggi ha un atteggiamento di difesa o aggressione verso chi le fa notare che ci sono delle incongruenze. No si può dire che questa storia non le abbia giovato, se lei sta qui è anche per quello che è successo. Prima di questo caso, quando si parlava di Pamela, c’erano ancora le Lire“, ha incalzato. Neanche a dirlo, anche questa volta una delle due ex agenti di Pamela Prati, Pamela Perricciolo alias “Donna Pamela”, ha commentato su Instagram quanto successo tra la casa e lo studio del reality di Canale 5: “Sta santificazione mi sta stancando“, ha scritto. Quindi ha pubblicato un’immagine di Sonia Bruganelli limitandosi ad aggiungere l’emoticon degli applausi, chiaro segno di apprezzamento per la sua presa di posizione.