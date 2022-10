Parenti di defunti seppelliti al cimitero di Poggioreale esprimono la loro rabbia per il crollo avvenuto lunedì. Alcuni di loro ritengono che il cedimento, il secondo dopo quello del 5 Gennaio, fosse prevedibile. “Vogliamo i nostri morti, ce li devono dare uno a uno, pietra per pietra,” dice una signora, Anna Petrazzuolo, familiare di un defunto seppellito al cimitero. Secondo la signora il crollo è dovuto anche ai lavori della metropolitana. Lì vicino, si vedono le bare sospese sul vuoto dopo l’ultimo crollo.

Anche per Lucia Panepinto, familiare di defunti seppelliti a Poggioreale, “è una vergogna”. “C’è molta rabbia ma non puoi parlare con nessuno perché non c’è nessuno”.