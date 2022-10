Fermato dai carabinieri e portato in carcere. Si tratta del giovane accusato di essere l’autore dell’aggressione a Cristian Martinelli, il trentacinquenne morto in ospedale il 16 ottobre a causa delle ferite riportate durante il pestaggio. L’interrogatorio di garanzia davanti al giudice per le indagini preliminari è previsto per il 19 ottobre, mentre a carico dell’indagato ci sarebbero diversi indizi di colpevolezza ricostruiti dai carabinieri. Il fermato è di cittadinanza moldava.

Martinelli era stato ricoverato in provincia di Alessandria il 14 ottobre. Dopo essere stato notato da alcuni passanti in gravi condizioni vicino a una stazione ferroviaria di Casale Monferrato, aveva spiegato ai medici di essere stato picchiato in circostanze non chiare. Le forze dell’ordine, coordinate dalla procura di Vercelli, stanno proseguendo le indagini per ricostruire compiutamente l’accaduto.