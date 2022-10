Momenti toccanti durante l’ultimo concerto di Anna Tatangelo. La cantante di Sora si stava esibendo sul palco di Acquaviva delle Fonti, durante lo scorso finesettimana, quando ad un certo punto è scoppiata in lacrime, travolta dai ricordi e dal dolore per la scomparsa della madre Palmira Vinci, deceduta a 67 anni dopo una lunga malattia. L’accaduto è stato immortalato in un video registrato da una fan dell’artista che l’ha poi pubblicato sui social: stava per iniziare a cantare “La più bella“, il brano che scrisse proprio per la madre nel 2007, quando l’emozione ha avuto il sopravvento.

Mentre il pubblico la acclamava con urla di sostegno e applausi, l’artista ha chiesto più volte di avere pazienza, cercando di trattenere le lacrime:”Ce la posso fare. Ho fatto una promessa a una persona…”, ha detto dando le spalle al suo pubblico per non mostrare il suo dolore. “Fallo per lei”, l’ha incitata una fan presente tra il pubblico. “Ho fatto una promessa, che questa canzone l’avrei comunque continuata a cantare e stasera è la prima volta che la canto dopo quello che è successo, quindi datemi una mano”, ha quindi spiegato Anna Tatangelo trovando così la forza di cantare quella canzone che ora ha un significato ancora più speciale.