di Giorgio Boratto

Non dite che il degrado politico non continua. Con le nuove elezioni e l’apertura delle Camere parlamentari abbiamo assistito ad un’altra pagina del degrado politico.

D’accordo che la classe politica rappresenta nel bene e nel male il popolo, ma siamo messi proprio male. D’accordo che c’è una legge elettorale che lascia alle segreterie dei partiti di scegliersi e nominare i propri candidati, ma siamo messi proprio peggio.

D’accordo che la maggioranza degli italiani non vota più nessuno degli attuali partiti dell’agone politico, ma siamo messi proprio nello schifo. Lo sapete che abbiamo – fonte del sito web antimafiaduemila.com – 41 eletti indagati, imputati o condannati? Sapete che vorrebbero sopprimere la legge Severino che non è passata al referendum abrogativo?

Andando avanti ne vedremo delle belle, anzi, delle brutte, di pagine di storia repubblicana. Manifesteranno il degrado dei nostri eletti, maggioranza e opposizione compresi. Per carità non facciamo di ogni erba un fascio, ma coloro che si salvano sono davvero pochi.

Così abbiamo due figuri infimi a presiedere i due rami del Parlamento: uno un post fascista -votato anche da chi dovrebbe fare l’opposizione – e l’altro un energumeno dai trascorsi politici inquietanti: omofobo e ultraconservatore.

Non si poteva trovare altro? No, questa è la destra e questi sono i suoi rappresentanti. Che poi Berlusconi nei suoi appunti scrive che Meloni è supponente, prepotente, arrogante e ridicola, ed è tutto dire: lui dovrebbe ricordarsi di quando andava alle feste della Meloni ad Atreju a raccontare barzellette e battute stupide, ridicoli entrambi. Siamo ben presi anche per il governo dell’Italia.

