Massimiliano Allegri protagonista nell’ultima puntata di X Factor. A “coinvolgere” il tecnico della Juventus è stato Fedez, uno dei giudici del talent show in onda su Sky. Tutto ha inizio quando Ambra Angiolini, collega di avventura sul banco dei giurati, bacchetta Fedez, Dargen D’Amico e Rkomi che, ad un certo punto, indossano gli occhiali da sole tra divertimento e ilarità. L’ex di Non è la Rai non ci sta e rivolgendosi ai tre afferma: “Mentre io sto soffrendo… voi tre con gli occhiali?”. “Stiamo provando la sensazione di sentirci un po’ Dargen”, risponde il rapper di Rozzano alludendo all’abitudine nota a tutti di Dargen. “E com’è?”, domanda Ambra facendo proprio riferimento a questa abitudine del cantante. “Eh…siamo un po’ allegri”, ha risposto Fedez tra le risate.

Il richiamo all’ex compagno di Ambra, l’allenatore Massimiliano Allegri, è sotto gli occhi di tutti e riporta senza dubbio anche agli ultimi avvenimenti che la vedono protagonista anche in riferimento alla casa che aveva preso in affitto con il tecnico della Juventus. Davanti a questa battuta, con grande signorilità, lei non si è scomposta affatto, anzi ha reagito con una grande sorriso. Del resto, non è la prima volta che il suo ex compagno diventa oggetto di discussione nel programma musicale targato Sky. Infatti, in una delle precedenti puntate è proprio la conduttrice e attrice a rivelare di aver compiuto un percorso psicoterapeutico lungo un anno per poter dimenticare l’intensa relazione con il tecnico bianconero che, stando alle voci, pari sia proprio finita per un tradimento di quest’ultimo.