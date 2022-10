Dopo l’ufficialità della rottura, Wanda Nara e Mauro Icardi sono sempre più sotto i riflettori. Sopratutto in Argentina, la loro terra natale, dove giornali e programmi di gossip continuano a scandagliare le vite della procuratrice e del calciatore del Galatasaray, insinuando anche che lei aspetterebbe un figlio dal presunto nuovo compagno, il rapper 22enne L-Gante. Un rumors che è stato prontamente smentito da Icardi, rispondendo a una domanda fattagli da un fan su Instagram nelle scorse ore: “La domanda sulla gravidanza non ha nemmeno bisogno di una risposta. Ha già risposto lei. Chi segue la nostra storia sa che abbiamo avuto Isabella sei anni fa e non può rimanere di nuovo incinta. Niente di più”, ha detto Mauro.

Quindi, sempre incalzato dai suoi follower, ha rivelato ulteriori dettagli del suo incontro con l’ormai ex compagna a Buenos Aires: “Sono andato a Buenos Aires per stare con Wanda, per parlare, per cercare di risolvere, perché tutto questo mi sembrava troppo… non c’è parola per descrivere quello che sta facendo, perché non è ciò che la caratterizza, non è ciò che sente, non è ciò che ha dentro di sé – ha concluso Icardi -. Abbiamo dormito insieme, siamo stati insieme tutta la notte, tutta la domenica, e lunedì a mezzogiorno sono tornato perché mi allenavo”.