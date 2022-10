Liliana Segre ha presieduto la prima seduta della XIX legislatura in Senato in qualità di senatrice più anziana. Segre ha parlato per circa 20 minuti, citando la Costituzione, il 25 aprile (“che non dev’essere diviso, ma vissuto con spirito repubblicano”), il delitto Matteotti e parlando dello “imbarbarimento del dibattito pubblico”. Qui, vi proponiamo il suo discorso integrale.