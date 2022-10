Pio e Amedeo e le affermazioni su Fedez. Ospiti de Le Iene nella puntata di martedì 11 ottobre, i due hanno parlato di quello che potremmo definite il loro ‘ex amico’ durante un momento classico della trasmissione di ItaliaUno, il “Passaparolaccia”. Nel gioco l’ospite deve rispondere ad alcune domande su una serie di colleghi e personalità del mondo dello spettacolo riuscendo però a non rivelarne l’identità. Regola che con il duo comico non è stata rispettata. Anzi, in molti casi Pio e Amedeo non hanno esitato a fare nomi e cognomi. I due hanno risposto alle domande di Mammuccari su Belen Rodriguez, Mike Tyson, Claudio Baglioni e Barbara d’Urso. Tra i personaggi da ‘commentare’ a un certo punto restavano solo Fedez, Zeman e Gianluca Vacchi. Ora, facendo due semplici calcoli, parrebbe abbastanza chiaro di chi stavano parlando i due comici: “Lo conosciamo di persona. Se abbiamo lavorato con lui? Abbiamo fatto una roba insieme, sottopagati – si riferivano al videoclip di “Senza pagare”? – Non ci ha mai prestato dei soldi altrimenti col cavolo che gli ridavamo indietro la somma. Tra noi è più ricco lui e di tanto. Il suo pregio? Altra domanda… Il suo difetto è la paranoia. Se è un numero uno nel suo lavoro? E che lavoro fa questo qui? Io comunque gli spiegherei che la vita vera non è il metaverso che vive lui. Quando una persona litiga può alzare il telefono e chiamare” E ancora: “Se gli diremmo in faccia se ci stesse sulle scatole? Ma noi glielo diciamo in faccia! Se dovessimo descriverlo con una parola diremmo ‘problematico’”. Troppi elementi che sembrano portare proprio a Fedez con il quale, a quanto pare, da un po’ di tempo i due comici hanno interrotto i rapporti. Pio e Amedeo erano molto amici dei Ferragnez. Improvvisamente la sparizione dai social del rapper. Pio e Amedeo, sul palco dei Seat Music Awards 2021, avevano “dissato” proprio il rapper che replicò con una story: “Bravi Pio e Amedeo, spero di poter diventare anticonformista e rivoluzionario come voi. Scenderò per la strada dando del n**o e del fr***o a tutti per strappare un sacco di sorrisoni”.