L’Italvolley femminile non si ferma più. Nella quarta giornata della seconda fase dei Mondiali in Olanda, le azzurre del ct Mazzanti schiantano la Cina per 3-0 (26-24, 25-16, 25-20) e sono così matematicamente prime nel girone E. Nel quarto di finale che si disputerà l’11 ottobre ad Apeldoorn, le campionesse d’Europa affronteranno la quarta dello stesso girone (che potrebbe essere proprio la Cina) o quella del girone F.

Primo set molto combattuto in cui l’Italia viene trascinata da Paola Egonu (10 punti) che risulta decisiva anche quando si va ai vantaggi. Agevole invece il secondo set: le azzurre partono subito forte e scavano il solco che porta a stravincere il parziale. Nel terzo set l’Italia scava invece il solco sul 19-15, le cinesi provano a reagire con due punti di fila, ma l’Italia tiene botta e con un parziale di 6-3 chiude la pratica.