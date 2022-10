“I nomi per il governo li ha Giorgia Meloni, non abbiamo fatto nomi oggi, abbiamo dato mandato pieno a Giorgia Meloni per le trattative a formare il governo”. Così il capogruppo al senato di FdI, Luca Ciriani, al termine dell’esecutivo nazionale del partito. Sulla possibilità di figure tecniche nel governo chiarisce: “Che ci sia qualche tecnico nel governo non deve scandalizzare nessuno, ma dobbiamo intenderci su cosa è tecnico. Se una personalità di alto profilo è Letta nelle liste di un partito, allora non è più un tecnico”. Se ci saranno “problemi di opportunità” rispetto a Salvini ministro dell’Interno? “Sono considerazioni che farà Giorgia Meloni, io dico che tutti devono considerare l’opportunità di favorire un confronto e una soluzione ai problemi”, mentre i processi di Salvini per Fdi “non sono un problema”. “Auspico – conclude- che il senso di responsabilità e la lealtà dei partiti avranno la meglio, perché i cittadini ci giudicheranno da quello”.