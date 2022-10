Calano il Pd e la Lega, crescono i 5 stelle e Fratelli d’Italia. A otto giorni dal voto i sondaggi continuano a premiare sia Giorgia Meloni, che ha vinto le elezioni, che Giuseppe Conte, autore di una rimonta nelle ultime settimane di campagna elettorale. Viceversa sia il partito di Enrico Letta che quello di Matteo Salvini, sorprese negative delle elezioni del 25 settembre, continuano a perdere voti. Secondo il sondaggio realizzato da Swg per La7, infatti, nell’ultima settimana Fdi ha guadagnato lo 0,8% passando dal 26 al 26,8. Il Pd resta seconda forza ma perde un punto tondo e tocca il 18,1%.

Al contrario guadagna l’1,1% il Movimento 5 stelle, che oggi sarebbe dunque al 16,5. Mezzo punto in più per il cartello composto da Azione e Italia viva, che sorpasserebbe di un soffio la Lega col 8,3%. Secondo la rilevazione, infatti, il Carroccio ha perso l0 0,6%, scendendo all’8,2. Perde mezzo punto pure Forza Italia, che oggi sarebbe al 7,6. Viene data in crescita anche l’alleanza Verdi/Sinistra, misurata nel 4 percento e in crescita di uno 0,4. Cresce di un decimale in più (0.5%) +Europa, che oggi supererebbe lo sbarramento, assestandosi sul 3,3. Guadagnano la stessa percentuale (0,3%) due liste molto diverse tra loro: Italexit (che oggi è data al 2,2%) e Noi Moderati che supera di slancio il punto percentuale. Perdono quasi due punti, invece, le altre liste con Unione popolare che non viene neanche menzionata dal sondaggio di Swg, nonostante abbia preso l’1,4 alle elezioni. Curiosamente, poi, il dato di chi non si esprime – il 32% – è inferiore di ben sette punti rispetto agli astenuti di domenica scorsa.