Scontro concitato a “Piazzapulita” (La7) tra i giornalisti Michele Santoro e Stefano Cappellini sulla guerra in Ucraina.

Santoro critica duramente la posizione del Pd, ma Cappellini obietta: “Non è che il Pd è contro la pace, ma ha una linea diversa. Anche tu hai detto che l’Ucraina ha il diritto di difendersi”.

Santoro risponde: “Questo è un conflitto su cui gli Usa hanno imposto la propria logica militare. Noi una nostra linea non riusciamo a intravederla”.

Cappellini incalza continuamente Santoro con la frase “l’Ucraina ha il diritto di difendersi” e aggiunge: “L’Ucraina si sta difendendo a prescindere dagli Usa”.

Santoro replica: “Ma come ‘a prescindere’? L’Ucraina aveva per caso i missili a medio raggio prima degli aiuti militari americani? L’Ucraina ha diritto di difendersi, ma noi non abbiamo nessun impegno militare per intervenire in Ucraina né con le armi, né con gli eserciti. Gli Usa stanno conducendo sul campo una guerra”.

“L’Ucraina sta ricevendo degli aiuti”, ribatte il giornalista di Repubblica.

“Ma quali aiuti? – commenta Santoro – Leggi il Washington Post o il New York Times. Gli Usa stanno pianificando la strategia militare dell’Ucraina“.

La polemica va avanti per diversi minuti e raggiunge il clou quando Santoro ricorda: “La Germania e l’Italia stanno per entrare in recessione“.

“Quindi non dobbiamo aiutare l’Ucraina perché paghiamo un prezzo economico“, replica Cappellini.

“Noi dobbiamo fare anche i nostri interessi che sono gli interessi dell’Europa – risponde Santoro – Gli americani stanno conducendo una strategia militare e politica che è funzionale ai loro interessi. L’Europa invece sta affossando le sue industrie e le sue fasce più deboli”.

Santoro poi ribadisce che i missili a medio raggio forniti dagli americani agli ucraini hanno cambiato l’andamento della guerra.

“E ti dispiace?”, chiede provocatoriamente Cappellini.

“Ma quando Putin butterà la sua bomba atomica tattica, il tuo ultimo pensiero quale sarà? Che mi è dispiaciuto? Sì, mi dispiace che il mondo possa essere distrutto perché voi non avete il coraggio di dire che volete una vittoria militare contro la Russia e non la pace”.