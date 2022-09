Le immagini satellitari scattate e rilasciate da Maxar Technologies mostrano veicoli in attesa in una coda di 20 chilometri vicino al valico di frontiera tra Russia e Georgia. Georgia e Kazakistan hanno affermato che decine di migliaia di russi si erano riversati nei loro Paesi dalla vicina Russia dopo l’annuncio della parziale mobilitazione militare per combattere in Ucraina.