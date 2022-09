Arrivano i primi verdetti nei collegi uninominali. Ilaria Cucchi candidata del centrosinistra è stata eletta al Senato nel collegio di Firenze: “Non deluderò chi mi ha votato, sarò voce degli ultimi”, ha commentato a risultato consolidato che la vede battere Federica Picchi, candidata del centrodestra. Sull’altro fronte certo anche l’ingresso in Senato di Claudio Lotito, candidato del centrodestra in Molise. Lotito (anche lui in corsa in un collegio che alla vigilia era ritenuto blindato per il centrodestra) ha superato Ottavio Balducci del M5s e Rossella Gianfagna del centrosinistra.

Dopo un iniziale testa a testa Pier Ferdinando Casini conquista l’uninominale di Bologna. Secondo le elaborazioni di Youtrend il candidato del centrosinistra batte Vittorio Sgarbi, in corsa con il centrodestra. Fuori dai giochi, invece, Luigi Di Maio sconfitto proprio da Sergio Costa, candidato del M5s nel collegio uninominale di Napoli Fuorigrotta. Daniela Santanché è rieletta al Senato nel collegio uninominale di Cremona. La candidata del centrodestra batte Carlo Cottarelli (che però potrebbe essere ripescato nel proporzionale). Tra i leader confermata l’elezione di Giorgia Meloni all’uninominale dell’Aquila e di Silvio Berlusconi nel collegio di Monza.