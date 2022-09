“Una splendida festa con tanti amici e semplice come volevamo noi“. Così Giorgio Mastrota ha raccontato il suo matrimonio a Chi. Sì perché il conduttore e re delle televendite si è spostato con Floribeth Gutierrez. I due stanno insieme da 11 anni e sono convoltati a nozze al Palazzo De Simoni, Bormio. La coppia vive da tempo in Valtellina. Lontani da mondo dei party milanesi, al ricevimento non c’erano volti noti: “Non ho tante frequentazioni nel mondo televisivo, i miei amici sono quelli storici”. Mastrota ha aggiunto che avrebbe invitato Patrizia Rossetti ma come sappiamo la conduttrice è nel cast della nuova edizione del Grande Fratello. Mastrota ha due figli con Floribeth, una figlia avuta da Natalia Estrada e uno nato dalla relazione con Carolina Barbosa. Erano tutti presenti alle nozze del papà.