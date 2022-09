George, il secondo in linea di successione al trono dopo suo papà William, e sua sorella Charlotte. Anche se non previsto dal protocollo, ai due figli di William e Kate e stato dato il permesso di partecipare al funerale della loro bisnonna, la Regina Elisabetta II. Lui la chiamava Gan Gan, un nomignolo affettuoso. I tabloid britannici raccontano di come i due bambini abbiano chiesto più volte di lei, della bisnonna così amata. Composti per quasi tutto il tempo, una volta arrivati a Windsor la piccola Charlotte si è messa a piangere. Mamma Kate ha cercato subito di consolarla. Impassibile (o almeno, così è apparsa, ma c’è da scommettere che sia stata una giornata difficile per lei) Meghan Markle, mentre sul volto di Camilla, regina consorte, era ben leggibile il dolore.

